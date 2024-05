Cassandra Sánchez no se quedó callada luego de que un usuario le dejara un desatinado comentario en redes sociales, tras los rumores de una crisis en su matrimonio con Deyvis Orosco.

Mediante sus historias de Instagram, la empresaria compartió lo que un cibernauta opinó de su relación con el cumbiambero.

“ Pareciera que tuviera problemas en sus matrimonio, una mujer cuando tiene problemas se quiere arreglar más ”, señaló el cibernauta.

La hija de Jessica Newton se pronunció al respecto y pidió que dejen de especular, pues se encuentra en un buen momento con el cantante.

“ No, no tengo problemas en mi matrimonio. Estoy brillando porque estoy trabajando en lo que amo y me siento empoderada, además, de feliz porque una idea ahora una realidad. Las mujeres podemos tenerlo todo, un matrimonio feliz, una familia unida y un trabajo que nos apasione. Dejen de especular tonterías ”, sostuvo.

¿Para Deyvis? Cassandra Sánchez de Lamadrid comparte desgarrador mensaje: “Primero duele”

Recientemente, la también empresaria Cassandra Sánchez de Lamadrid hizo una peculiar publicación a través de sus historias de Instagram que generó especulaciones entorno a la estabilidad de su matrimonio con el músico.

“Un sabio dijo: Primero duele, después te da rabia y termina dándote risa, así se cierran las etapas”, se lee en post publicado en la red social de la influencer. Cabe resaltar que ni Sánchez de Lamadrid ni Orosco han hecho declaraciones directas sobre problemas en su relación, por el contrario, la pareja se muestra unida en redes.

