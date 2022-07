Este lunes 18 de julio de 2022, la modelo Brunella Horna contó detalles de su pedida de mano. Durante el programa América hoy, la conductora reveló que, inicialmente, su pareja, el excongresista Richard Acuña, la engañó al llevarla a un cine a ver la película Thor.

“Yo no quería ir al cine, quería ir a un restaurante y Richard me decía ‘no, pero vamos’ y yo le dije ‘pero desde cuándo te gusta la película Thor’. Entonces yo dije bueno y me vestí, me puse un buzo. Lo veo a él con camisa y le digo ‘qué haces así si estamos yendo al cine’ y me dice ‘no, es que luego vamos al restaurante’, y le digo pero ‘bueno, venimos y nos cambiamos’”, recordó Brunella Horna.

“Me dice ‘no, no hay tiempo, tenemos otras cosas que hacer, no vamos a llegar a la reserva, así que de frente anda bien vestida’. Yo del mal humor poniéndome el saco y todo, pobrecito, lo hice sufrir”, agregó la empresaria.

Según Brunella Horna, sí vieron una parte de la película y esta se interrumpió a los 20 minutos: “Vimos 20 minutos, vi la película. Richard nunca está callado, siempre me hablaba y me hablaba y yo le decía ‘no que querías ver la película ¿por qué me estás hablando?’”.

“Se apaga la película, todo el mundo comienza a gritar. Yo no sabía que eran mis amigos, pero gritaban ‘devuélveme la plata’ y yo nerviosa ‘ay, Dios mío, qué pasó, nunca he visto algo así’”, contó Brunella Horna.

En ese momento, la pantalla grande mostró un video de la pareja y la canción ‘Una lady como tú' de Manuel Turizo: “Aparecen mis fotos, nuestras fotos y nuestra canción (...) yo me quedé en shock, de verdad qué horrible mi reacción. Es que no sabía, yo decía qué estamos celebrando hoy día (...) yo estaba en shock, en blanco, me nublé”, comentó.

Fuente: América Televisión

