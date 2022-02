Brunella Horna se pronunció tras la polémica que generó su ingreso a la conducción de “América Hoy”. La empresaria restó importancia a las críticas y contó que su pareja, el excongresista Richard Acuña, le ha dado todo su apoyo.

En diálogo con el diario Trome, Brunella Horna afirmó que es un “sueño hecho realidad” ser la nueva conductora de “América Hoy”; asimismo, contó que está ‘bañada en aceite’: “Estoy en televisión desde los 17 años, al principio sí me chocaba y lloraba, y lloraba de verdad, pero ahora lo que digan me resbala”.

Y tras recibir críticas de conductores como Magaly Medina y Rodrigo González, Brunella Horna indicó que mucha gente no sabe reconocer los logros de los demás, así que solo se dedican a menospreciar: “Yo no me considero una piedra, soy una chica joven; soy, creo, la conductora más joven de la televisión peruana y tengo todas las ganas de seguir aprendiendo. Lamentablemente, hay gente que no sabe reconocer eso, que nunca te va a felicitar, solamente van a menospreciarte y no me voy a ver afectada por sus comentarios”.

La presentadora de televisión también comentó sobre la actitud de Janet Barboza con ella. Según Brunella Horna, la ‘rulitos’ se ha portado bien y le ha dado muchos consejos:

“Creo que todavía le falta. Janet tiene un carácter especial, obviamente por su carrera y trayectoria, pero detrás de cámaras es una persona que me ha ayudado mucho con sus consejos y realmente me ha sorprendido porque tenía otro concepto de ella, me cae muy bien, estamos haciendo un buen equipo”.

“Para serte sincera, estoy muy actualizada con los temas de la farándula, deportes y política. Me gusta estar informada sobre lo que voy a hablar”, dijo Brunella Horna sobre su nueva faceta.

Además, la modelo reveló que Richard Acuña la apoyó de inmediato: “Te voy a ser bien sincera, le dije a él casi el último día que me hicieron la propuesta formal. Richard me apoya en todo lo que emprenda, siempre nos estamos dando aliento mutuamente”.

