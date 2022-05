¡Fuertes declaraciones! Bruno Agostini estuvo enlazado con el programa “Amor y Fuego”, donde sorprendió a propios y extraños al confesar que vivió situaciones agresivas con Vania Bludau cuando ambos salían juntos en la época de “Combate”.

Y es que el hermano de Fabio Agostini aclaró que sus afirmaciones no eran para defender los impulsos que tuvo Mario Irivarren con la modelo, sino porque no le gustan las injusticias.

“Es un tema complicado para mi por la violencia de género. Yo hablo porque a mi no me gustan las injusticias. Hablo de una mujer que fue mala y dañina conmigo, que me intentó hacer daño, cuando la historia es diferente como ella lo quiere mostrar”, comenzó diciendo.

“Primero hablaba bien de mi con todo el mundo, fue feliz esos días. ¿Por qué ella sale a hablar mal de mi? Lo ha hecho con varias personas. Mario me da pena, lo conozco hace muchos años, es un buen chico, noble y no merece lo que le está pasando en este momento. Que se habrá pasado en algún momento tenso, pues eso es otra cosa, hay que ver el contexto”, agregó.

En ese sentido, Bruno contó dos complicadas anécdotas que vivió con Vania hace algunos años atrás, donde ella quiso generarle conflicto y hasta se mostró bastante agresiva.

“Yo viví situaciones de agresividad con ella, pero yo fui más inteligente. Me quiso quitar el celular, íbamos dos días. Noté como que ella quería generar un conflicto, yo me quise bajar del taxi y ella me agarró del brazo (...) Otra fue que una vez entramos a Rústica y a mi me enseñaron a tratar bien a todos, al que limpia los baños, a todos, entonces le hace despectiva al camarero, ella iba de diva”, finalizó.

