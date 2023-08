¡Más enamorados que nunca! Samahara Lobatón ha estado en boca de todos luego de confirmar su romance con Bryan Torres, y al parecer la aparente nueva pareja de “Chollywood” estaría disfrutando su tiempo juntos.

El también amigo de la ‘Foquita’ Farfán utilizó su redes sociales para presumir a su supuesta nueva pareja. A través de sus historias de Instagram el joven muestra a la segunda hija de Melissa Klug bastante sonriente mientras suena una romántica canción de salsa de fondo.

“ Otra no puede haber, si no existe me la inventaré ”, se escucha en el clip que también está acompañado de cariñosos emojis. Al parecer, Samahara Lobatón ya habría olvidado por completo al padre de su hija, Youna y se luce muy feliz al lado de Bryan Torres pese a las críticas.

TE PUEDE INTERESAR