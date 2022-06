Sin lugar a dudas, BTS ha logrado posicionarse como una de las bandas más exitosas del planeta. Esto, gracias al talento de sus integrantes y a sus seguidores, quienes formaron uno de los club de fans más fuertes de todo el mundo.

Sin embargo, para tristeza de sus fanáticos, la emblemática banda asiática ha anunciado su separación el 14 de junio del 2022. Este hecho ha sido tendencia en redes sociales y ya ha generado miles de reacciones en las plataformas digitales.

Por ello, a continuación, te contamos los motivos por los que se separaron Jin, V, Jungkook, Suga, J-Hope, RM y Jimin, los talentosos integrantes de BTS.

EL ANUNCIO DE LA SEPARACIÓN DE BTS

En medio de las celebraciones por su noveno aniversario, BTS sorprendió al mundo con una revelación inesperada. Tras nueve años juntos, los integrantes de la famosa banda surcoreana anunció que se separaría, durante una transmisión en vivo desde Corea del Sur.

Así, Jin, V, Jungkook, Suga, J-Hope, RM y Jimin confirmaron que se tomarían un descanso como grupo. No obstante, los miembros de una de las bandas más grandes del mundo prometieron que regresarían, en conjunto, algún día.

Fue Suga el encargado de iniciar con este tema durante la transmisión. Enseguida, sus compañeros reafirmaron su posición y explicaron los motivos por los que decidieron dejar de ser una banda.

La boyband anunció su separación durante su noveno aniversario (Foto: BTS / Facebook)

¿POR QUÉ SE SEPARÓ BTS?

Según explicaron, el principal motivo detrás de esta separación se debe, sobre todo, a que los integrantes de BTS han decidido enfocarse en sus carreras individuales. Como se sabe, actualmente varios integrantes de la banda se encuentran grabando diversas producciones en solitario.

De esta manera, estos artistas decidieron explayarse en las razones detrás de esta pausa. RM, el líder de la agrupación, por ejemplo, contó que la banda había tenido problemas para concentrarse desde el lanzamiento de “ON”. Así, explicaron que pensaban tomar un receso después de ese estreno; no obstante, la pandemia del COVID-19, los hizo regresar con sus éxitos “Butter” y “Permission to Dance”.

Sin embargo, para tranquilidad de sus fans, la banda ha dejado claro que regresarán muy pronto, pues no es una disolución permanente. Mientras apoyan los proyectos individuales de cada miembro, los seguidores de la agrupación podrán esperar este retorno.

“Creo que deberíamos pasar un tiempo separados para aprender a ser uno de nuevo. Espero que no lo veas como algo negativo y lo veas como un plan saludable. Creo que BTS se volverá más fuerte de esa manera”, dijo J-Hope.

LA REACCIÓN DE LOS FANS POR LA SEPARACIÓN DE BTS

Sin dudas, las personas más afectadas por esta decisión son quienes forman parte del ARMY, el famoso ‘fandom’ de BTS. De manera sorpresiva, quienes pensaban vivir un lindo momento durante este aniversario, se enteraron de esta decisión. Por ello, han hecho uso de las redes sociales para narrar su sentir frente a este anuncio.

Así, mientras algunas seguidoras se mostraban muy apenadas por la situación, otras revelaron que era algo que se “veía venir”. Esto, luego de que cada uno de sus ‘idols’ expandiera su carrera en solitario e, incluso, abrieran cuentas individuales en redes como Instagram. No obstante, el sentir general es de apoyo y agradecimiento a las estrellas.

Vale precisar que, tras el estreno del álbum “Proof”, surgieron rumores de esta separación. Ahora, con estos sucesos, se confirma la noticia.

Nam debe estar tan asustado de decepcionarnos, pero lo que daría por decirle que eso jamás pasará, que cada pequeña cosa que hace es perfecta y sin importar lo que suceda siempre estaremos a su lado 💜



ARMY FOREVER, BANGTAN FOREVER

Gracias BTS#2022BTSFESTA@BTS_twt pic.twitter.com/HsecXAE1JV — ᴮᴱAle Santiago⁷ 🪶 🎨 🩹 | 𝑷𝒓𝒐𝒐𝒇 (@Itav15) June 14, 2022

Gracias BTS, estos 9 años son hermosos, se vienen nuevos proyectos individuales y esperaremos su regreso en conjunto.



“No es como si nos estuviéramos separando. Solo nos estamos tomando un tiempo separados". -Yoongi



ARMY FOREVER, BANGTAN FOREVER#BTSFESTA2022 pic.twitter.com/pjUAOeqiLr — The Wings Of Bangtan (@TheWingsOfBE) June 14, 2022