La modelo Carol Reali, popularmente conocida como ‘Cachaza’ se lució más enamorada que nunca de su galán, el actor Andre Bankoff en sus redes sociales este 13 de enero de 2023.

En su cuenta de Instagram, la brasileña posteó una romántica junto a su nuevo pretendiente, con quien se habría dado una nueva oportunidad en el amor luego de terminar su romance con Rafael Cardozo.

La publicación de la influencer fue acompañada de un tierno corazón, la cual fue celebrada por quien sería su nueva pareja: “I loved this pic (me gustó esta foto), me gusto mucho”.

De inmediato, los miles de seguidores de ‘Cachaza’ se pusieron muy creativos y comentaron el post de la modelo con frases de la última canción de Shakira.

“Cambio un Casio por un Rolex”, “Claramente cambio un Twingo por un Ferrari”, “Lindos”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron a Carol Reali.

