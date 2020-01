La reconocida cantante Camila Cabello brilló con su talento al interpretar una balada titulada “First Man” en el escenario de los Grammy 2020. Sin embargo, la canción fue dedicada a su padre, quien estaba en primera fila y se emocionó hasta las lágrimas.

Con la canción, la intérprete de “Havana” protagonizó uno de los momentos más emotivos de la gala, a la que acudió acompañada de su padre Alejandro, con quien posó en la alfombra roja.

“Me estás mirando mientras caminas por el pasillo. Con lágrimas en los ojos, tal vez él me merece. Ni siquiera sabes cuánto significa para mí, que fuiste el primer hombre que realmente me amó, que realmente me ama”, cantó Camila, tras bajar las escaleras del escenario para acercarse a la butaca donde se encontraba su padre.

La actuación de la cantante estuvo acompañada de una proyección de imágenes de su infancia donde se le ve junto a su padre.