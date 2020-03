La reina de belleza, Camila Canicoba, no tuvo reparos en referirse al complicado momento que atravesó el año pasado al ser duramente criticada cuando se reveló que ella había grabado a su compañera de pasarela, Anyella Grados, sin su consentimiento cuando estaba ebria en una habitación de hotel tras acudir a una discoteca en Rioja.

Frente a este suceso, la organizadora del Miss Perú, Jessica Newton, salió en los distintos medios para informar que se tomarían acciones frente al acontecimiento y que si era necesario castigar, se haría.

“Eso (el suceso del año pasado) es un tema que se ha tergiversado, ya que dijeron que me habían quitado la corona. De hecho cuando pasó eso, Jessica y yo tuvimos una conversación. Jéssica nunca me quitó esta banda, ni la corona nacional. Es más, las tengo en mi casa. Lo que me quitó, por decirlo así, fue la oportunidad de estar con las Miss Teens”, manifestó Camilia para Diario Ojo.

Asimismo, Canicoba también mencionó que luego del suceso nunca más tuvo contacto con Anyella Grados, que solo sus disculpas fueron públicas, pero no tendría problema en juntarse con ella.

“No nos hemos reunido, igual no guardo nada negativo, nada que perturbe mi tranquilidad. No he tenido la oportunidad de hablar con ella”, finalizó diciendo.

Camila Canicoba - Ojo (Video: Marisol Mayta)

