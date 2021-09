El aclamado boxeador Saúl Canelo Álvarez ha vuelto a hacer noticia, pero esta vez no por ganar alguna competencia o lanzar un nuevo producto al mercado. El motivo de que su nombre sea tendencia, en esta oportunidad, se debe a la cita que mantuvo con la modelo e integrante de una de las familias más famosas y poderosas de Estados Unidos, Kendall Jenner.

La cuarta hija de Kris y Caytlin Jenner se hizo conocida por participar en el reality de televisión “Keeping Up with the Kardashians”, donde dio a conocer sus deseos por dedicarse al modelaje, algo que logró gracias al talento de su madre para los negocios y, por supuesto, a su innegable belleza.

Aunque despierta devoción en muchos y también suma algunos detractores, Kendall es exitosa en el rubro de la moda, siendo considerada una de las modelos mejores pagadas de los últimos tiempos; sin embargo, no todos sus proyectos han logrado tener la aceptación que había pronosticado. Una de ellas es su marca “818 Tequila”, la cual ha sido criticada por ser considerada apropiación cultural.





Kendall Jenner estuvo en dos oportunidades en el Victoria's Secret Fashion Show (Foto: Loic Venance / AFP)

CANELO ES CAPTADO CON KENDALL JENNER

El deportista y la joven de 25 años fueron retratados cuando ingresaban a un prestigioso restaurante la noche del 2 de septiembre. La cita tuvo lugar en la ciudad de Los Ángeles, donde Jenner arribó en medio de una multitud de paparazzis que la fotografiaron portando uno de los tequilas de su marca, la cual no trajo a su salida.

El pasado febrero, Kendall presentó al mercado su propia marca de destilados “818 Tequila” (Foto: Captura de Youtube / Hollywood Pipeline)

¿POR QUÉ SE REUNIERON?

Si bien la empresaria no dio detalles del famoso encuentro, el que contó los pormenores fue el boxeador. Según sus declaraciones a The Hollywood Fix, los famosos se reunieron exclusivamente para hacer negocios en torno al producto creado por la hermana de Kylie Jenner. Así mismo, reveló que fue la joven quien lo contactó para una asesoría y, por qué no, una futura asociación.

818 TEQUILA

El pasado febrero, Kendall presentó al mercado su propia marca de destilados “818 Tequila”, el cual es un producto hecho a mano en Jalisco y está fabricado a base de agave azul. La bebida que cuenta con tres presentaciones: añejo, reposado y blanco, está disponible en el mercado estadounidense por un precio que va de los 45 a 70 dólares.