Carla García se pronunció luego de las manifestaciones que se realizaron en la casa de Beto Ortiz, quien no pudo acudir a su trabajo tras ser cuestionado por su opinión respecto a las protestas.

“Una vez más, en esta democracia a la peruana, los que mueren desangrados en el asfalto no son los Bruce ni los Cisneros ni los Olivares ni los De Belaúnde. Los soldados Bryans que mandamos a pelear de parte nuestra a la guerra del Cenepa, a pelear contra Sendero, a pelear contra el MRTA y los que regresamos sin pierna o en silla de ruedas, o en pedazos en una bolsa negra”, fue lo que dijo Beto Ortiz y que ocasionó la furia de muchos jovencitos en Twitter.

De acuerdo a Carla García, el mensaje del periodista fue tergiversado en las redes sociales para dejarlo mal parado: “Beto Ortiz señala que los que convocan a la marcha (que casualmente acaban presidiendo el país) no son los que mueren en enfrentamientos producto de las marchas. Siempre son jóvenes de familias humildes los que hay que llorar. El mensaje que tergiversan”.

“¿Quién saca cara por los chicos fallecidos y quién pretende tergiversar para acallar una voz que no se alinea por miedo ni plata?”, preguntó Carla en su cuenta de Instagram.

Asimismo, la hija de Alan García aseguró no tener temor a la censura en las redes sociales, pues ella defenderá la verdad aunque esta no sea popular: “Lo siento. Vivo tratando de estar siempre del lado de la verdad incluso cuando la verdad es incómoda e impopular. A diferencia de algunos, no tengo miedo de que me buleen o me bajen la cuenta como si eso fuera el fin del mundo”.

Carla García también se solidarizó con los deudos de los fallecidos: “Que te cierren la boca es el fin. Que tengas miedo de hablar y defender lo justo es el fin. Mi corazón está con las familias de los fallecidos y heridos, no con los que manejan la agenda y los llevaron a la primera línea”.

“Que Inti y Bryan duerman en los corazones de todos los peruanos y que sean los últimos que mueren así. Justicia para sus familiares. Los tergiversadores y manipuladores, pronto van a salir a la luz”, agregó.

