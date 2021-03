“Carloncho” fue imitado en el programa cómico “JB en ATV”, producido por Jorge Benavides, luego de que el conductor radial tuviera penosas declaraciones.

La imitación de “Carloncho” la hizo Carlos Vílchez, quien hizo referencia o trató de relacionar su participación con las últimas declaraciones que le costó su trabajo en el programa “En Boca de Todos”.

En el sketch, la imitación de “Carloncho” dice: “Tengo un poco de hambrecita, quisiera comerme un pollito sancochado”. Al escuchar esto, los supuestos vecinos de La Molina terminaron persiguiéndolo.

Como se recuerda, “Carloncho” tuvo desatinadas declaraciones luego de recordarle su relación con Rosángela Espinoza.

“Se equivocan, si creen que la única vez que comí pollo sancochado fue esa, se equivocan, lo he comido chicharrón, doble plato, manjares y me he chupacho el plato y el hueso”, dijo hace poco “Carloncho”.

Por si fuera poco, Carloncho aseguró que le tienen harto porque le dirían que Rosángela fue la chica más bonita que le haya dado una oportunidad. “La gente me tiene harta. Uno es sano. La gente dice que es sano, pero cuando sea viejo voy a sacar toda mi lista”.

