Carloncho sorprendió en su programa radial cuando le recordaron su relación con Rosángela Espinoza. De la forma más grosera, el comunicador se refirió, por lo que Magaly Medina quiso mostrarlo al airea.

Estas declaraciones las dio Carloncho en su programa radial y pese a que trabaja con dos mujeres, Tula Rodríguez y Maju Mantilla.

“Yo nunca me he enamorado la firme. Estar enamorado es otra cosa. Yo le voy a explicar a la gente que siempre piensa que como alguien es bonita, este se dobló, nicaragua mano”.

La peor parte fue cuando Carloncho usó palabras sexistas. “Se equivocan, si creen que la única vez que comí pollo sancochado fue esa, se equivocan, lo he comido chicharrón, doble plato, manjares y me he chupacho el plato y el hueso”.

Por si fuera poco, Carloncho aseguró que le tienen harto porque le dirían que Rosángela fue la chica más bonita que le haya dado una oportunidad. “La gente me tiene harta. Uno es sano. La gente dice que es sano, pero cuando sea viejo voy a sacar toda mi lista”.

