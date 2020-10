Rosángela Espinoza y Facundo Gonzáles han despertado unos fuertes rumores sobre un posible acercamiento entre ellos debido a su cercanía.

Y es que el conductor de “En boca de todos”, Carloncho, no dudó en pronunciarse al respecto con este tajante comentario.

En la última edición del programa, el presentador fue cuestionado por Maju Mantilla sobre el acercamiento entre la ‘Chica selfie’ y el argentino, y sorprendió a todos con estas declaraciones.

“No tendría nada de malo, ¿verdad Carloncho?”, fue lo que le preguntó la ex Miss Perú. “Si me preguntas mi opinión, por supuesto que no tendría nada de malo, está muy bien. Si ellos quieren tener una relación qué bonito”, fue la contundente respuesta del locutor radial.

TE PUEDE INTERESAR