El polémico Carlos Cacho, amigo íntimo de Gisela Valcárcel, lanzó sus dardos contra Magaly Medina, quien la tildó de “tacaña” por no desembolsar parte de su gran fortuna en la boda de su única hija Ethel Pozo.

Y es que Magaly consideró que Gisela, al ser una persona exitosa, ‘pudo dar unos 10 soles más’: “Es una boda que se nota que es modesta, que hay poca inversión (…) Ahí la que ha gastado es Ethel y la mamá, y todos los que han trabajado con Gisela dicen que es amante, señora del puño (tacaña)”, fue la críticas de la ‘Urraca’.

¿Qué respondió Carlos Cacho?

En entrevista con Trome, Carlos Cacho respondió a Magaly Medina, recordándole que “el cariño no se demuestra monetariamente”.

“Me he dado cuenta que ella siempre hace comentarios monetarios, habla de Julián (Alexander), de lo que tiene o no tiene. O sea, su cariño de basa a cuánto tienes. Para ella, cuánto tienes es cuánto vale” , comentó el reconocido estilista.

Cacho siguió cuestionando a la presentadora de ‘Magaly TV La Firme’ y dejó entrever que ella no se casó por amor con el notario Alfredo Zambrano.

“ Dos personas se casan por amor. Me imagino que Magaly se casó por plata y no por amor, porque todo lo relaciona por el tema monetario, por lo que tiene o no tiene” , sentenció.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO