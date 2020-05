La periodista de espectáculos, Magaly Medina, estuvo enlazada con Carlos Cacho, quien decidió pronunciarse sobre las medidas que ha tomado el gobierno con los servicios de belleza. Y es que el estilista se mostró muy enojado e indignado con el accionar del presidente Martín Vizcarra, al que le pide que por favor reinserten a su gremio en las actividades laborales.

“¿Qué cosa pretende el presidente? ¿Qué yo me compre una carretilla con ruedas? Yo me voy a ir al mercado central, me compraré una carretilla, ahí pondré mis maquillajes finos y me voy a mandar a hacer un polo que diga que se atiende a domicilio con mi celular en la espalda”, mencionó sarcásticamente.

Asimismo, el popular maquillador le mandó su ‘chiquita’ al jefe de Estado sobre su círculo social, haciendo referencia exactamente a Richard Swing, con quien ha sido vinculado en los últimos días.

“Reinserte las peluquerías de manera consciente, señor presidente. Yo creo que usted no sé por quién se asesorará, pero ya veo que se rodea por esas almas miserables que ganan tremendos sueldos no sé cómo”, indicó.

Carlos Cacho asegura que tanto él, como todos sus colegas, son personas responsables que quieren trabajar conforme a la ley, ya que necesitan generar ingresos para poder solventar sus gastos.

“Lo que yo creo es que tienen que poner a trabajar el bendito protocolo para que mi gremio regrese a sus labores con todas las de la ley. Somos un grupo de gente responsable que trabaja bien. Denos un voto de confianza a los estilistas, así como usted confía en su peluquero, así como usted está bien al corte de pelo y sus ministras también, nosotros también necesitamos del trabajo que nos lleva el pan a nuestras mesas", finalizó diciendo Cacho.

Recordemos que el gobierno pretende activar la economía con el servicio ambulatorio de las peluquerías; no obstante, esta no sería una buena opción para los estilistas.

