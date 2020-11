Carlos Galdós no tuvo problema en evidenciar mediante sus redes sociales toda la indignación que siente contra los ‘influencers’ peruanos, en plena crisis política que vivimos a raíz de la vacancia del expresidente Martín Vizcarra.

Y es que el conductor indicó en su cuenta de Instagram que estos personajes sí estuvieron muy pendientes de las elecciones en Estados Unidos y comentaron sobre eso en sus redes sociales. Sin embargo, sobre la actual coyuntura que vive el Perú, prefieren mantenerse en silencio.

“Los influencers, por ejemplo estaban opinando un montón, memes, lluvia de memes, chongo un montón y eso está muy bien, pero cuando pasa algo en el Perú, se callan. Ojo, no te digo que opines igual que yo, puedes estar a favor o en contra, pero ten una opinión aunque sea”, mencionó muy molesto.

“Claro, los influencers se callan porque claro, las cuatro marcas c*** que representan, a las cuales les hacen publicidad, seguro les dicen: ‘no, no digas nada, no generes conflicto, tienes que ser amable’ (...) Influencer cag... lame c..., eso son los influencers en el Perú”, agregó.

