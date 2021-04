La actriz Carmen Salinas se vacunó contra la COVID-19 esta semana y reveló que para recibir la segunda dosis asistió al centro de vacunación disfrazada, pues solo quería asistir como una persona normal sin ser reconocida y evitar algún trato preferencial.

Según contó la actriz al programa “Hoy”, acudió al centro de vacunación disfrazada como si se tratara de la escena de una película en la que tenía que pasar desapercibida, pues solo quería recibir la segunda dosis y evitar el contacto con las personas.

“Ya tengo las dos vacunas…me puse una peluca, no me maquillé nada ni los ojos y con lentes negros, nombre, nadie me reconoció”, reveló Carmen Salinas al programa conducido por Andrea Legarreta, Galilea Montijo, entre otros.

“Yo no iba a retratarme, yo iba como ser humano con miedo a que me diera el COVID-19, la esperanza de una vacuna para que nunca me fuera a dar esa cosa. Me vacunaron en el (brazo) izquierdo y nada más (sentí) el dolorcito”, añadió la experimentada actriz.

Asimismo, la también productora aprovechó la ocasión para enviarle un mensaje a Paty Navidad y María Conchita Alonso, quienes en las últimas semanas han hablado sobre teorías conspirativas sobre el COVID-19 y sus vacunas.

“Están loquitas”, señaló Salinas. Además, considera que con esta postura sólo buscan “hacer una película”. Tras recibir la vacuna, Carmen Salinas regresó a los estudios de televisión donde trabaja en su nuevo proyecto.

