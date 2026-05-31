En el desfile “MACH33: Physical AI Fashion Show”, celebrado en el Galaxy Robot Park del distrito de Gangdong, en Seúl, capital de Corea del Sur, los robots humanoides se convirtieron en el centro de atención al desfilar con atuendos diseñados a medida, al lado de modelos humanos.

Los robots humanoides brillaron actuando junto a modelos humanos que quedaron opacados por los simpáticos androides.

En la pasarela, los robots humanoides se movían con gran agilidad, realizando diversos pasos de baile y coordinándose a la perfección con las modelos.

Grandes diseños

Cada modelo humano y su compañero androide, más bajo, se turnaban para lucirse sobre el escenario.

Los diseños, entre ellos vestidos de seda y holgados pantalones negros de estética espacial —como los que llevaba la estrella de rock David Bowie en la década de 1970—, fueron cuidadosamente ajustados a las estructuras de los robots.

Robots y humanos

Galaxy Corporation, la empresa de entretenimiento responsable de la muestra, dijo que su intención era plantear la pregunta: “¿Cómo pueden coexistir humanos y robots?”.

“Nos dimos cuenta de que los robots también necesitan vestir ropa”, declaró el director ejecutivo de la firma, Choi Yong-ho.

La moda es clave en la apariencia de los robots humanoides cada vez más integrados a las vidas de las personas.