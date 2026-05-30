En el marco de la celebración de sus 60 años de labor educativa en el Perú, Fe y Alegría anunció el lanzamiento oficial de la “Gran Rifa Fe y Alegría 2026”, una campaña solidaria que permitirá seguir transformando la vida de miles de estudiantes en situación de vulnerabilidad a través de la educación.

El lanzamiento se realizó el jueves 28 de mayo en el Centro de Educación Básica Especial (CEBE) Fe y Alegría 42 de Chimbote. Bajo el lema “Fe y Alegría: 60 años educando en los márgenes del sistema”, la institución reafirma su compromiso con las comunidades donde las brechas educativas continúan siendo profundas y donde la educación representa una herramienta fundamental para romper ciclos de pobreza, generar oportunidades y construir un mejor futuro.

La campaña procura sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de sumarse a esta causa solidaria, que cada año permite sostener y fortalecer programas educativos dirigidos a quienes más lo necesitan.

La elección de Chimbote como sede del lanzamiento no es casual. El CEBE Fe y Alegría 42 se ha convertido en un ejemplo del impacto transformador de la educación inclusiva en el país. Actualmente, atiende a 273 estudiantes con discapacidad severa y multidiscapacidad, promoviendo su autonomía e inserción laboral mediante talleres y programas especializados.

Durante el evento también participaron estudiantes de las instituciones educativas Fe y Alegría 14 y 16, acompañados de docentes, en una jornada que hizo visible el espíritu solidario de toda la comunidad educativa.

PREMIOS Y SORTEO

Este año, la Gran Rifa Fe y Alegría sorteará 120 premios, entre ellos televisores, notebooks, tablets, celulares, gift cards valorizados en S/ 500 y el premio mayor: una camioneta Jetour 0 kilómetros. El boleto tiene un costo de solo S/ 5.00 y podrá adquirirse de manera presencial en tiendas Falabella, Sodimac y Maestro a nivel nacional. También estará disponible de forma virtual a través de Joinnus, Falabella.com y la página oficial de Fe y Alegría Perú: www.feyalegria.org.pe.

El sorteo se realizará el miércoles 23 de septiembre en una institución educativa de Fe y Alegría y contará con la presencia de representantes del Ministerio del Interior y de un notario público, garantizando total transparencia en el proceso.

Desde su fundación en 1966, Fe y Alegría se ha consolidado como una de las organizaciones educativas más importantes y comprometidas del país. Promovida por la Compañía de Jesús junto a 47 congregaciones religiosas, actualmente tiene presencia en 21 regiones del Perú y gestiona 244 instituciones educativas públicas en distintas modalidades, beneficiando a más de 86 mil estudiantes. Su labor no solo busca brindar educación pública y de calidad, sino también formar ciudadanas y ciudadanos con valores, impulsar la inclusión y acompañar a poblaciones históricamente excluidas.

Hoy, en el marco de sus 60 años, Fe y Alegría invita a todos los peruanos y peruanas a sumarse a esta misión solidaria que continúa transformando vidas a través de la educación.