Desde hace un mes, la actriz Carmen Salinas se encuentra luchando por su vida en una clínica, tras sufrir una hemorragia cerebral que la llevó a estar en coma. Uno de los últimos proyectos en el que la mexicana trabajó fue “Mi fortuna es amarte”, donde interpretó a Doña Margarita “Magos” Domínguez Negrete.

Salinas se encontraba en la etapa de grabación de la telenovela cuando fue hospitalizada de emergencia, razón por la cual fue retirada del programa. A pesar de que no pudo continuar en el proyecto por su estado de salud, la actriz logró grabar varias escenas, siendo la última de ellas emitida el pasado 2 de diciembre.

A continuación, conoce más sobre el episodio que conmovió a todo México.

Carmen Salinas Lozano es una actriz, imitadora, comediante, política y empresaria teatral mexicana (Foto: Carmen Salinas / Instagram)

UNA DE LAS ÚLTIMAS ESCENAS QUE GRABÓ CARMEN SALINAS

En el episodio que más emoción ha causado entre los televidentes de “Mi fortuna es amarte”, Salinas venció la muerte y tiene una conmovedora conversación con el personaje interpretado por Adriana Fonseca.

“Qué bueno que Diosito me prestó vida para conocer a mis bisnietos. De todo lo que me dijo el médico, no entendí ni media palabra”, expresa la popular “Magos”, encarnada por Salinas.

¿CÓMO SE DESARROLLA LA ESCENA’

El capítulo transcurrió en las tribunas de un campo de fútbol, donde el bisnieto de Margarita acababa de meter un gol. El personaje de Fonseca le pregunta que le va a decir a su familia, a lo que ella responde: “¿Que me voy a morir? Prométeme que siempre vas a cuidar a los dos”. Unos segundos después aparece un colibrí y ambas lo miran sorprendidas.

La siguiente escena muestra a “Magos” en el panteón, recordando la conversación con la joven, quien se encuentra en su tumba.

“Por qué te fuiste hijita”, exclama la mujer, mientras un colibrí se asoma nuevamente.

¿CUÁL ES EL ESTADO ACTUAL DE CARMEN SALINAS?

Carmen Plascencia, nieta de Carmen Salinas, dio a conocer ante la prensa que la reconocida actriz continúa en coma; sin embargo, ya respira por sí misma, por lo que ha empezado a dejar el respirador artificial.

En entrevista para diversos medios, Plascencia resaltó que el hecho de comenzar a respirar por cuenta propia se trata de algo ‘positivo’, pero la noticia se debe tomar con cuidado puesto que todavía se encuentra en una situación delicada.

“Mi abuelita está estable, eso es positivo, no ha empeorado su situación y una pequeña buena noticia (con reserva todo porque seguimos en una situación muy delicada y con bastante riesgo), una pequeña mejoría es que ya empieza a dejar el respirador, esa es muy buena señal, eso quiere decir que ya está respirando por sí misma y lo suficiente como para estar un poco de tiempo sin él, e incluso desconectada del respirador, sin hiperventilar y sin necesitarlo, con los signos vitales estables durante su respiración”, declaró a la prensa.

Por otro lado, Carmen Plasencia contó que a su abuelita se le practicarán otros exámenes para conocer la condición de sus neurotransmisores. “Durante esta semana empezarán con unas pruebas que se llaman potenciales auditivos, porque no sabemos si está escuchando, nos van a decir cómo están los neurotransmisores que llevan las conexiones del oído al cerebro”, acotó.

Días atrás, Gustavo Briones, sobrino de Carmen Salinas, dijo que la actriz presentó una leve desinflamación en el cerebro aunado a la disminución del derrame, ambos factores bastante favorables para su salud.

“En la tomografía se ve una ligera disminución en la sangre, o sea, ya empieza a desinflamar, no bastante, pero ya se vio que ya bajó”, externó ante las cámaras de Televisa Espectáculos.

Carmen Plascencia, nieta de Carmen Salinas, informó que la actriz se encuentra estable y que ya empezó a dejar el respirador artificial. #LasNoticiasDeForo con @karlaiberia pic.twitter.com/Px7rNQf9dk — Foro_TV (@Foro_TV) November 30, 2021