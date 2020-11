Carmen Salinas se pronunció sobre la denuncia de Stephanie Valenzuela en contra de Eleazar Gómez por violencia física. Y es que la actriz le pidió a la modelo que retirara los cargos en contra el actor mexicano.

Según Salinas, el castigo tras el incidente ha sido suficiente para el artista. “Ojalá que si le llegó a tener un poco de amor, pues ojalá que reflexione y lo haga por la mamá, y por el amor que se tuvieron, de perdonarlo y que Dios lo bendiga. Eso le va a servir de escarmiento para no volver a faltarle al respeto a ninguna mujer”, comenzó diciendo.

Carmen Salina también enfatizó que si ‘Tefi’ no lo quiere hacer por Eleazar, que lo haga por la madre de él, la señora Melissa Sánchez, quien se encuentra delicada de salud.

“En el Panteón Español me encontré a la mamá de Eleazar. Yo no sabía que también tenía un hijo como yo que ya había fallecido. Se llamaba Hixem Gómez Sánchez, de 18 años, y ella sola me dijo ‘mi hijo se suicidó porque tenía problemas con su novia, la novia lo trataba muy raro, le hacía muchos desaires, y él de la tristeza se suicidó con la cadena de la bicicleta”, contó.

