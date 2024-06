La bailarina y estilista Isabel Acevedo, Chabelita, comentó que vivió una fuerte crisis en su matrimonio con su esposo, Rodney Rodríguez, pues al mes de casarse pensó en divorciarse.

“No les voy a negar, un matrimonio es complicado, yo al primer mes ya me quería divorciar, yo decía ‘ya, ya me voy’”, reveló Isabel Acevedo en el programa “América hoy”, dejando sorprendidos a los conductores.

Luego, la bailarina aclaró que al principio de su relación habían muchas diferencias con su esposo.

La ex novia de Christian Domínguez se encuentra residiendo en Estados Unidos, donde se casó y sorprendió al contarlo.

“No sé si a ustedes les pasa, pero yo soy de decir mucho las cosas, yo no me puedo quedar callada, en cambio Rodney se queda callado y le digo: ‘pero dime, habla’. La convivencia no es sencilla, diferentes culturas, no sé, él es un poquito más desordenado y yo soy más organizada, eso también, pero la comunicación fue todo”, añadió Chabelita.

Por otro lado, comentó que Rodney le da mucha estabilidad emocional y se ha convertido en su soporte; pero no perdonaría una infidelidad.

“Él es una persona maravillosa, me da estabilidad emocional, es mi apoyo. No es machista, me deja ser, voy a las discotecas a dictar clases sola, hay confianza. Pero tanto él como yo no perdonaríamos una infidelidad, lo tenemos claro”, acotó.