La reconocida agrupación Corazón Serrano y La Bella Luz se juntan en un mismo escenario para un mano a mano este miércoles 30 de abril desde las 7:00 p.m., como serenata por el Día del Trabajo en el Muralla Fest. El lugar elegido es el Parque de La Muralla (Centro de Lima).

Corazón Serrano y La Bella Luz estarán en el Muralla Fest junto a Mauricio Mesones, Dilbert Aguilar, Erick Elera, Las Doradas de la Chicha, entre otros.

En este mano a mano no pueden faltar los éxitos de Corazón Serrano como: “Mix Cholito, Márchate”, “Tu Recuerdo”, “Olvídame”, “Hasta la Raíz”, “Mix Zúmbalo”, “Vida Ya No Es Vida”, “Mix Poco Yo”, entre otros. La Bella Luz llega con sus más populares éxitos como: “Coqueta”, “Ella No Supo Querer”, “Disjockey”, “Senderito de Amor”, entre otros.

Dilbert Aguilar llega al Parque de La Muralla con “Agonía de Amor”, “Mis Últimas Lágrimas”, “Vuela Palomita”, para poner a bailar a todos sus seguidores. El popular Erick Elera llega con un variado repertorio y éxitos de la reconocida serie Al Fondo Hay Sitio, mientras que Mauricio Mesones se presentará con “La Cumbia del Amor”, “Cariñito” y “Ven Mi Amor”.

“Esta noche prometemos poner a bailar a todo el público asistente al Parque de La Muralla y compartir con Corazón Serrano y demás artistas. Será una noche especial para celebrar con todas aquellas personas trabajadoras, y le cantaremos a todas las coquetas que vayan”, declaró Stiven Franco, cantante de La Bella Luz.

Las entradas ya están a la venta en Joinnus a precios populares. Habrá seguridad en las instalaciones y alrededores, así como estacionamiento cercano.