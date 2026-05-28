El Tercer Juzgado Penal de Investigación Preparatoria Transitoria de Flagrancia de la Corte Superior de Justicia de La Libertad decidirá hoy si condena a prisión efectiva o no a Maricsa Polet Alfaro Cerna, quien ebria y con brevete vencido mató con su auto a un vigilante.

Empresaria conducía muy ebria, con 1.84 gramos de alcohol por litro de sangre, y testigos dicen que intentó huir.

La Fiscalía tipificó el delito de homicidio culposo, cuando pudo ser con dolo eventual.

Pena e inhabilitación

La Fiscalía pide que se le imponga 5 años y 4 meses de prisión, sea inhabilitada de por vida para conducir un vehículo y que pague una reparación civil de S/329,280 a los deudos de Juan Martínez Torres.

Familiares del vigilante piden que el juez Manuel Pajuelo mande presa a Maricsa Polet Alfaro Cerna, mujer que hoy está libre.

El atropello ocurrió el 3 de mayo, en la urbanización Las Palmas del Golf, en Víctor Larco, Trujillo.