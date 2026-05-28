El lunes 25 de mayo, los agricultores acataron un paro indefinido en reclamo por los altos costos de producción del arroz y el ingreso masivo de este cereal importado, que afecta sus bolsillos. Miles de agricultores de las regiones de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Arequipa, Puno, San Martín, Ucayali, Huánuco y Junín acataron esta medida, bloqueando carreteras e impidiendo el tránsito vehicular. A diez días de realizarse la segunda vuelta, el próximo domingo 7 de junio, es preciso que las autoridades, con el presidente José Balcázar a la cabeza, se reúnan en una mesa de diálogo para poner fin al paro, de lo contrario se corre el riesgo de que el material electoral no llegue a tiempo a los locales de votación del interior del país. Así lo advirtió Bernardo Pachas, el jefe interino de la ONPE. Pero en medio de esta crisis, el presidente Balcázar brilla por su ausencia. La mesa de diálogo se desarrolló en Lima en la Presidencia del Consejo de Ministros, pero sin la representatividad de los gremios de agricultores. El país necesita de un líder que ponga orden, ¿dónde está el presidente?