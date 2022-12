No se quedó callado. Sergio ‘Checho’ Ibarra no dudó en responder las fuertes críticas de Magaly Medina sobre su llanto por llegar a cubrir el Mundial de Qatar 2022. Y es que el comentarista deportivo multiplicó por cero las afirmaciones de la popular ‘Urraca’ y aseguró que “no es nadie” para él.

“ La verdad lo que diga la señora Magaly Medina no me interesa. Ella no existe para mí en absoluto” , comenzó diciendo el trabajador de Latina TV.

Recordemos que la periodista se quejó EN VIVO sobre que Latina TV estaría realizando “publicidad engañosa” al afirmar que trasmitirán todos los partidos de la Copa Mundial de Fútbol.

“Porque el tipo llegó al mundial le hacen todo un reportaje con lloriqueo incluido. Yo digo, ¿a quién le importa? ¿Cómo llegó? Porque le dieron un pasaje los del canal, no porque fue un jugador extraordinario y que con su equipo haya llegado a algún mundial. Él nunca llegó a ningún mundial”, comenzó diciendo la presentadora.

Dejando atrás la polémica con Magaly, el popular Checho dijo ser un hombre sumamente feliz y disfruta de la vida y de su trabajo. “Dios me premió con muchas cosas lindas. Yo sigo adelante con mente positiva”, dijo el exfutbolista.

