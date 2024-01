¡Tirará la casa por la ventana! Tras cerrar a lo grande el 2023, el conductor Ernesto Pimentel viene ultimando detalles para lo que será las celebraciones por el 30° aniversario de la Chola Chabuca, evento que se llevará a cabo el próximo miércoles 14 de febrero en el Parque de la Exposición y que contará con grandes artistas nacionales. Ventas de entradas a través de la plataforma de Teleticket.

El querido personaje adelantó que su espectáculo no solo reunirá a reconocidas figuras de nuestra música en lo que se refiere a la salsa, cumbia y folklore, sino también promete elevar el show como uno de los mejores en este 2024.

“Ya hemos cerrado prácticamente con todos los artistas que me acompañará en esta fecha tan importante para la Chola Chabuca, además el show tendrá. Les puedo asegurar que será una noche inolvidable para todos”, manifestó.

Asimismo, el conductor de televisión destacó todo el esfuerzo que le vienen poniendo a este gran evento, no dejando pasar ningún tipo de detalle para que el 14 de febrero el público asistente viva una experiencia jamás vivida.

“En lo personal siempre me ha gustado presentar un show de calidad a mi público, y en ese caso no será la excepción. Queremos que el 30° aniversario de la Chola Chabuca sea un evento sin precedentes y que quede guardado en el recuerdo de todo como algo que no volverán a vivir en sus vidas”, agregó.

Cabe recordar que el 30° de la Chola Chabuca se realizará este 14 de febrero en el Parque de la Exposición. Las entradas se podrán adquirir en Teleticket.