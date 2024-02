En la última edición de América Hoy, se reveló un mensaje de Chris Soifer, donde admite que tuvo una relación con Cueva, pero que eso fue hace “muchísimos años”.

“Lo único que diré de ese tema es que esto ha pasado hace muchísimos años. No había familia, no había matrimonio. Y muchas cosas que ha inventado Cueva para quedar ‘bien’ él”, se lee en su mensaje de Chris Soifer.

Ante este mensaje, Brunella Horna se sintió muy indignada y le recordó a Chris Soifer que Cueva y Pamela tenían 15 años de relación.

“Ellos tienen 15 años de relación, es cierto, se casaron en 2019, pero ellos tenían una relación, eran convivientes”, comentó Brune.

Exchofer de Cueva llevó a Chris Soifer a estacionamiento de concentración para que se vieran, revela Pamela López

En la última edición de su programa, Magaly Medina expuso conversaciones que tuvo su reportero con la aún esposa de Christian Cueva, donde cuenta que un exchofer del futbolista llevó a Chris Soifer al estacionamiento donde estaba concentrado, para que se vieran.

“También fue a la cochera de una concentración, la llevó un tipo repudiable en todo sentido llamado César Mejía Melly y que en ese momento era su chofer y alcahuete de todo”, se lee en las conversaciones.

Luego continuó con: “él la llevó en el carro al estacionamiento de una concentración para que se vea”.

Cabe mencionar que Pamela López le escribió a Chris Soifer para encararla y pedirle explicaciones de estos encuentros furtivos con su esposo.

“Recuerdo también haberle escrito a la tipa esa, pero nunca tuve respuesta, solo me bloqueó y no me dio la cara... le escribí al exnovio, Jeicy, y él me contó algunas cosas que encontró en un teléfono de ella. Eso me contó y yo perdoné por amor y cuando decidimos empezar todo de cero”, comentó.