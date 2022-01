Sin pelos en la lengua. Cris Soifer estuvo en el set de ‘Mujeres al mando’ junto a Melissa Paredes y decidió opinar sobre la apariencia física de Rodrigo Cuba sin guardarse nada.

La exintegrante de realitys, reveló que el ‘Gato’ Cuba tiene un rostro que a ella le causa ternura, pero que no es de su agrado, no pudo decir lo mismo del cuerpo del futbolista, lo cual dejó a medias su votación para saber si el ex de Melissa Paredes es guapo o no.

Sin reparos, Cris afirmó: “Tiene buen cuerpo y su mirada transmite ternura, pero su cara no me gusta. Si lo ponemos así vemos solo el cuerpo. No estoy votando. Solo digo que si lo tapamos y vemos solos vemos su cuerpo. Mitad no, si vemos cuerpo sí”.

La defensa tenue por parte de la madre de la hija del ‘Gato’ Cuba, fue algo que también llamó la atención a los televidentes: “Qué mala... Has venido bien exigente”.

