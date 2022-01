¡Más enamorado que nunca! Rodrigo Cuba decidió romper su silencio y se refirió sobre su nueva relación sentimental con Ale Venturo. Y es que el futbolista, desde su casa de playa en el Sur de Lima, brindó detalles inéditos de su nuevo romance.

El integrante del equipo Sport Boys aclaró que la joven empresaria no ha estudiado nutrición pero sí se dedica a difundir los beneficios de la comida saludable.

“Ella no es nutricionista. Ella tiene un negocio de comida saludable y obvio lleva una vida saludable en base a eso. Tenemos muchos gustos en común y es deportista”, comenzó diciendo con una sonrisa en el rostro.

En ese sentido, el exespodo de Melissa Paredes resaltó que se encuentra tranquilo y en paz, puesto que su separación con la exconductora le trajo muchos problemas personales.

“Estoy feliz, tranquilo y en paz. Creo que me he tomado tiempo para mi mismo, para darme cuenta que era lo que quería y no quería, y que estaba haciendo bien y no. En la primera entrevista estaba con mil problemas y cosas metidas, pero hoy en día me encuentro en paz. Para mi la tranquilidad y la paz es oro”, agregó.

Por otra parte, Rodrigo Cuba aseguró que si él comparte contenido de su vida privada en redes sociales, es porque le nace hacerlo. “Al final uno tiene que compartir lo que le nazca, eso tiene que ser natural, para nada forzado. No creo que cuando estás con una persona tienes que subir cosas por obligación o porque te digan algo”, expresó.

“Espero que todo vaya bien, es un buen chico y estoy muy contenta por ello”, dijo Ale Venturo bastante emocionada, cuando fue consultada por el reportero.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO