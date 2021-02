¡Fuertes declaraciones! Chris Soifer estuvo como invitada en el programa “Mujeres al Mando”, donde no pudo evitar ser consultada sobre su exrelación con Yunko Dos Santos, con quien hasta se había comprometido.

Y es que la hermana de Micheille Soifer comentó que su romance había llegado a su fin debido a los fuertes problemas que tuvo con el empresario en la convivencia que vivieron durante la primera cuarentena.

“Con Yunko no volvería. Yo di lo mejor de mi, pero no puedo dejar de ser yo, no puedo cambiar para agradarle a una persona. Ya ahí quedó, lo quiero, lo respeto, amo a su familia. Rescato lo bueno vivido y olvidar todo lo malo (...) La cuarentena nos jugó una mala pasada, estábamos juntos 24/7″, comenzó diciendo.

Asimismo, la joven influencer confesó que fue ella la que tomó la decisión de irse de la casa que ambos compartían.

“La pensé varias veces (si terminar o no) porque dije: ‘nos vamos a lastimar y eso no quiero’. Mejor cada uno vive en su casa, y tomé la decisión de irme. Hablamos en intentarlo con una relación a distancia, pero yo me fui de la casa sabiendo que se terminaba todo. Su forma de ser y mi forma de ser no van”, expresó.

