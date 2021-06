Christian Cueva se encuentra en el ojo de la tormenta luego que se fuera captado en una reunión con amigos y amigas, pese a las medidas que existen en el país por la pandemia de coronavirus.

Es así que el hecho no pasó por alto y algunos personajes, como Paco Bazán, hablaron sobre la conducta de Cueva.

“Lo he dicho mil veces: Christian, escúchame, por favor, no te voy a juzgar, ni calificar. A mí no me corresponde sancionarte… Ricardo Gareca sabrá lo que hace. No voy a dar un juicio de valor, pero diré algo en función de lo que veo. No es la primera vez que la gente de su interna lo centra. En serio, protéjanlo si el tipo no puede”, señaló en una entrevista a Magaly Medina.

El exportero de Universitario le aconsejó que tome su carrera en serio y se aleje de las fiestas. “Ya estás grande loco. Esto dura poco… El acaso es triste, aprovecha y disfruta, pero con la familia, con la gente que te quiere. Deja la joda para las vacaciones cuando se acabe todo”, recomendó.

Finalmente, el ahora conductor de ATV también culpó al entorno de Cueva de “venderlo” en el video que se volvió viral.

“Si lo van a sangrar a mi ‘Cholito’, que lo adoro, protéjanlo pues. En serio, no es leal que ustedes estén con él y lo graben sin que se dé cuenta. Él está en otra, hay un desleal en esa casa, que lo filma y luego lo comparte”, concluyó.

TE PUEDE INTERESAR