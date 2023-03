Christian Cueva se encuentra en un gran momento en cuanto a su carrera futbolística, pues fue presentado como el nuevo integrante del equipo Alianza Lima. Sin embargo, el futbolista sorprendió a propios y extraños al utilizar sus redes sociales para confesar que la casa donde vivió en en Huamachuco, Trujillo, se ha visto totalmente afectada por las lluvias torrenciales.

Como es de conocimiento general, en estos últimos días se han registrado fuertes lluvias en varias regiones del Perú, en la que los ciudadanos se ven seriamente perjudicados, siendo el norte del país uno de los lugares más golpeados.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el seleccionado nacional le contó a sus seguidores los distintos momentos que vivió durante su infancia en dicha vivienda.

“Y se fue la casa de papá Masho y mamá Margarita, la que me acobijó durante toda mi infancia, la que me vio crecer, trepar techos, romper tejas, manchar paredes y hacer mil travesuras con las que siempre me acompañaba” , comenzó escribiendo Cuevita mediante sus historias.

“Me embarga la nostalgia de recordar todo lo que ahí viví, momentos lindos y momentos duros. Hoy termina una historia, una de las más hermosas de mi vida y se lleva con ella parte de mi corazón. Gracias Lucho Cueva por darnos la oportunidad de haber disfrutado lo bello de tu tierra junto a mi madre y hermanos”, agregó.

