El cantante de cumbia Christian Domínguez se sinceró sobre sus pasadas relaciones y reveló que fue víctima de una infidelidad cuando tenía 14 años. La confesión la hizo durante un segmento del programa “América Hoy”.

Durante su declaración, el también panelista del programa de América TV confesó que le fueron infiel cuando tenía 14 años. Según dijo, sufrió y lloró mucho por la traición de su pareja en aquel entonces.

“Nos ha pasado (a todos), a mí me adornaron a los 14 años. Soy sincero, nunca más la vi, así que no me vengué, tranquilos”, empezó diciendo Christian Domínguez ante el asombro de sus compañeros de programa.

Asimismo, el cantante de cumbia también reveló que se enteró de la infidelidad de su pareja cuando leyó conversaciones de su Messenger en una cabina de internet.

“He llorado, quedé en llanto y de ahí nunca más lloré. En ese tiempo estaba el Messenger y yo llego a mi casa, la fui a buscar, y me dicen: ‘está en el internet’. Fui corriendo, ya tenía sospechas, abrí la puerta y entré a la cabina, vi la pantalla y estaba que hablaba”, contó.

“Empezó a cerrar, miré y toda la conversación estaba ahí. Malogré el teclado con todas mis lágrimas que caían. Lo único que hice fue irme, nunca más. Ahora soy más desconfiado, fueron cosas de adolescentes”, agregó Domínguez.

