El cantante Christian Domínguez se defendió tras recibir fuertes burlas y críticas luego de desafinar en un evento. En diálogo con América Espectáculos, la pareja de Pamela Franco aseguró que había tomado mucho y que era solo una reunión familiar.

“Yo me río un poco ¿sabes por qué? porque ese video, si te das cuenta cómo lo graban, es una reunión familiar, estamos en una reunión ahí, yo ya estaba ya (con tragos), se me nota que estoy (ebrio)”, explicó Christian Domínguez.

“Yo canté seis canciones, siete canciones, desde que llegué volvía y volvía”, aseguró Christian Domínguez. “Estábamos en un momento de karaoke”, agregó.

Asimismo, Christian Domínguez aseguró que no se siente mal con las críticas: “No, no me baja porque al contrairo, digo si todo esto que genero yo, cualquier cosa que haga lo genero, así como cualquier cosa que suba también lo genero, tengo que agradecer a las personas porque les puede interesar lo que yo hago, se pueden sentir identificados”.

“Tengo años en esto (...) pero la gente que, esto ha sido filtrado, que lo hacen de esa manera, con una mala intención, hay una mala intención”, concluyó el líder de la Gran Orquesta Internacional.

Fuente: América Television

TE PUEDE INTERESAR