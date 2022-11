El líder de la Gran Orquesta Internacional, Christian Domínguez, sorprendió al revelar que no estaría en un mismo set con su expareja, Isabel Acevedo, y su actual pareja Rodney Rodríguez.

Esta decisión la habría sido tomada luego de que el cantante se negara a entrenar a Rodney Rodríguez en el programa ‘América hoy’ y esto generara notas en los medios de comunicación. Por eso, su actual pareja, Pamela Franco, le aconsejó no hablar mal o bien de ella.

“Fuera de prohibirme, por su experiencia, ella me ha dicho que es mejor ni siquiera opinar a favor. Si digo algo positivo también puede causar notas en la prensa, por eso prefiero decir: ‘Chicos, no tengo nada que decir’. Estoy en esa posición ahora”, reconoció Christian Domínguez.

Ante esa respuesta el reportero de ‘Más espectáculos’ fue directo y le preguntó: “Como conductor que eres y hablas de farándula, si la invitan al set (de ‘América hoy’) a ‘Chabelita’ y a su novio, ¿estarías acá?”.

A lo que, sin duda, el conductor de ‘América hoy’, contestó: “La verdad no. Y no lo hago solo por mí, sino que creo que también debe ser fastidioso que te estén preguntando (lo mismo). Vienes (al programa) por algo y sales hablando otra cosa, es feo, tedioso y no me gustaría tampoco”.

Christian Domínguez y las prohibiciones de Pamela Franco