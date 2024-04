Christian Domínguez explica que no pasó un fin de semana familiar con Karla Tarazona y que solo lo contrataron para cantar en un quinceañero con su orquesta, donde la conductora de TV fue la madrina.

“ Para varias más especulaciones, ¿hospedados en el mismo lugar? Ya pues, a ver. Lo último que escuché es que vivía de manera precaria, Dios, ya no sé qué dirán ”, sostuvo para Trome.

“ Que muestren lo que deseen, nosotros ya hemos sido claros en cómo pensamos. Es más, yo ya he sido claro en lo que quiero, pienso y cómo quiero llevar mi proceso ”, respondió al ser consultado si Magaly Medina podría mostrar más imágenes de ambos.

El polémico artista afirma estar enfocado en su familia y trabajo, por lo que resta importancia a las especulaciones.

“Estoy enfocado en mi familia, mis hijos y trabajo, solamente en eso, que me hace bien y me llena. Las terapias también es importantísimas”, manifestó.

Además, Domínguez se pronunció sobre un posible romance con Tarazona, pero aseguró estar enfocado en el hoy.

“ Estoy enfocado en el hoy, nadie sabe lo que pasará mañana y lo de ayer, ya pasó. Yo sé que es lo que vende, pero no me interesa responder, lo que la gente pueda querer o no, a algunos les parecerá o no, la verdad, voy a enfocarme en el hoy, mañana no sé qué haré ”, concluyó.

