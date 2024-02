Christian Domínguez regresó a los escenarios luego de dos semanas de ausencia, por el escándalo de infidelidad que protagonizó con Mary Moncada y Alexa Samamé.

El exconductor de ‘América Hoy’ se presentó en Ica junto a la Gran Orquesta Internacional y fue recibido con mucho cariño por sus seguidores.

Casi al final del show, Domínguez decidió agradecer a su público por la buena acogida, por ello, le dedicó unas emotivas palabras a los asistentes.

“ Es importante para mí, de verdad muchísimas gracias, yo los quiero mucho... ”, sostuvo el cumbiambero emocionado.

“ Ustedes saben que yo no sabía si podía venir a este concierto, siendo totalmente sincero, yo me demoré mucho en decidirme a venir porque todavía no me sentía listo, pero saben una cosa, no me equivoqué en decidir venir aquí con ustedes. No saben lo bonito que se siente ”, añadió.

