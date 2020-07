El reconocido actor peruano Christian Meier no pudo ser ajeno a lo que vive su país y se mostró muy sentido con lo que le pasó a Celia Capira: su esposo murió de coronavirus o Covid 19 un día después de correr detrás del presidente Martín Vizcarra en Arequipa.

A través de su cuenta de Twitter, Christian Meier fue contundente con su mensaje en contra del Gobierno del presidente Vizcarra. Según el actor, el mandatario le dio la espalda cuando ella más lo necesitaba.

“Celia Capira es la imagen viva de un país al que el gobierno le da la espalda. La única diferencia es que a ella se la dieron estando a un metro de distancia y todos pudimos verlo”, escribió Christian Meier en su red social.

Recordemos que este martes, el esto de Celia Capira de 57 años perdió la batlla contra el coronavirus en una carpa del hospital Honorio Delgado.

Tras enterarse del deceso de su esposo, ella rompió en llanto. “Aquí el Gobierno ha tomado represalias contra mí, contra mi esposo. Ellos lo han matado. Él estaba bien. Nos dijeron que estaba estable. ¿Por qué hacen eso con mi esposo?, ¿Qué hago con mis hijos?, ¿Cómo les dijo que ya no está su papá?, ¿Cómo les digo Dios Mío?, ¿Por qué el señor Vizcarra no hace nada por nosotros?, ¿Por qué se llevan toda la plata? No hay medicamentos, no hay nada”, añadió.

