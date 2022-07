Una vez más las seguidoras de ‘Instarandula’ fueron las encargadas de fotografiar a los famosos peruanos donde menos se lo esperan y la víctima fue Paula Manzanal, quien no se ve nada parecida a las fotos que sube en redes sociales.

Las fotos, que no son planeadas, no le favorecen a Paula Manzanal y así lo dejó en claro la ‘ratuja’ de Samuel Suárez, quien le mandó las fotos para que sean publicadas en ‘Instarandula’: “No se ve como en las fotos”.

Con un poco de ironía, Samu intentó defender a la ex del ‘Activador’: “Obvio que no está igualita que las fotos, ahí está en modo relax, con amistades, sin producciones, ni filtros”.

Paula Manzanal sin filtros | Imagen captura de 'Instarandula'

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Esposo de Maju Mantilla consiguió medalla de bronce en los juegos Bolivarianos

Esposo de Maju Mantilla consiguió medalla de bronce en los juegos Bolivarianos