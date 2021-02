La modelo Claudia Abusada reapareció en las redes sociales y realizó fuertes burlas sobre los retoques estéticos de Sheyla Rojas.

De acuerdo al portal Instarándula, la modelo afirmó en Instagram que Sheyla Rojas se había ‘pichicateado’ toda la cara.

“La Sheyla Rojas se ha arreglado, se ha ‘pichicateado’ todo el ‘cacharro’ y ha quedado así bien así, se ha puesto el ácido hialurónico acá”, se le escucha decir a Claudia Abusada en el video.

Asimismo, Claudia Abusada hizo una crítica a las modelos que afirman no haberse hecho arreglitos y pretenden lucir como una adolescente:

“No sé cómo las coju*** dicen ‘yo no me he hecho nada, mi cara es natural, tengo la piel como una chica de 15, me he estirado la cara, me he engrapado el cerebro, me han subido la ceja hasta el ‘cerebelo’”, expresó.

La modelo también contó que ella sí se ha colocado bótox en el pasado.

