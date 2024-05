El Perú es uno de los principales productores y exportadores de cacao del mundo y hay marcas nacionales como “Ukaw Chocolates” que dejan el nombre del país bien en alto en el extranjero, pero sin descuidar la revalorización de este grano en nuestro propio país. Sus fundadores, los esposos Gianina Flores y Guillermo Herrera, iniciaron este emprendimiento en el 2010 con la venta de chocotejas y bombones.

Hoy ofrecen un concepto temático en honor al cacao con un restaurante en su ciudad natal Ucayali y una cafetería en Lima (Barranco) donde ofrecen hasta platos salados a base de este insumo.

Diario OJO conversó con Gianina sobre los desafíos que ha enfrentado como productora y comercializadora de cacao bajo el concepto de “bean to bar”, que significa de la semilla a la barra.

-¿Qué te impulsó a emprender en el rubro del cacao?

Desde los 6 años mi abuelita me enseñó todo sobre el cacao en mi querido Atalaya (Ucayali). Y a los 18 años, como siempre he sido negociante y me ha gustado ser independiente económicamente, comencé vendiendo chocotejas mientras estudiaba en la universidad. Empecé produciendo chocolates en la cocina de mi casa de una manera artesanal.

-¿Cuándo deciden formalizar su negocio?

En el año 2016 fuimos invitados por DEVIDA: Proyectos de Desarrollo Alternativo a participar en Mistura. Ese fue el lanzamiento de nuestros productos con un empaque bonito y con registro sanitario.

¿Qué dificultades han tenido al principio con su negocio y cómo lo han superado?

Uno de los principales retos de los jóvenes es que no tenemos un capital disponible, pero yo creo que si nos gusta lo que hacemos, si lo vemos como algo profesional, considero que con lo poco que tengas para emprender, tienes que arrancar. Poco a poco irás viendo tu crecimiento y midiéndolo.

-¿Cómo han enfrentado el bajo consumo de cacao de los peruanos?

Ha sido una barrera tremenda porque el consumidor local no valora el cacao. Entonces, comparado con un chocolate de los supermercados, dicen que un chocolate artesanal es caro cuando realmente el precio del cacao no es barato. Pero nosotros lo hemos visto como una oportunidad para culturizar a las personas sobre el consumo del cacao que es un súperalimento.

¿Qué características distingue al cacao de la Amazonía?

El cacao de la selva baja, Ucayali, tiene notas a frutas tropicales, vas a encontrar notas a maracuyá, mango y frutos amarillos como banana y papaya. Cada zona del Perú tiene un perfil de su cacao y eso nos diferencia, toda la diversidad de sabores y aromas que tenemos.

Actualmente se habla de una crisis mundial del cacao. ¿Cómo la están manejando?

Hoy en día el cacao del Perú es de lujo. Ahorita hay una crisis mundial del cacao, no hay cacao en el mundo y los pocos productores que quedamos son Ecuador y Perú. Como nosotros, Ukaw Chocolates, somos de allá, tenemos contratos con los productores y no nos falta cacao. Pero los cacaos de todas las regiones están exportando y con precios altísimos.

¿Ustedes a qué países exportan?

Estamos exportando a Canadá y Francia (países en los que tenemos dos puntos de venta, respectivamente), a Irlanda, Inglaterra y Alemania. A este último país hemos enviado un lote grande.

-¿A partir de que porcentaje de cacao es que presentan sus barras?

Tenemos una línea de chocolates al 45 % de cacao con leche y nueces, camu camu, mango con maracuyá; otra línea al 60 % cacao con café tostado, sal de maras, nibs de cacao; al 70 % y 85 % con piña y coco y tenemos un 95 % con estevia.

¿Cómo convencería a un cliente para que consuma chocolates a base de cacao?

El chocolate de cacao puede ser consumido por personas que tienen diabetes ayuda a prevenir el cáncer y contiene la hormona de la felicidad, así que tiene muchos beneficios para la salud. También aporta colágeno, es antioxidante, retarda la vejez y previene la anemia. Considero que el cacao tiene que ser incluido dentro de la canasta familiar de todos los peruanos porque, más allá de ser delicioso y versátil, es bueno para la salud.

-¿En qué momento “Ukaw Chocolates” evolucionó a un concepto temático con un restaurante y una cafetería?

Fue por la necesidad de nuestros clientes. Cuando teníamos una tienda chiquita en Ucayali, ellos venían y pedían un cafecito, un chocolate caliente, un sanguchito. Ahí nació la idea de hacer una chocolatería donde los postres, las empanadas, el pan, todo lleve cacao como base. También ofrecemos fetuccini de cacao en salsa a la bolognesa, lomo saltado con nibs de cacao, hamburguesa clásica en pan de cacao más cebolla caramelizada y más.

¿Qué los diferencia de otras marcas de chocolate a base de cacao?

Que somos amazónicos. Guillermo y yo, que somos los socios fundadores, hemos crecido en medio de la selva. Nuestra crianza, nuestra cultura e identidad nos inspira para seguir nosotros mostrando al Perú y al mundo el origen del cacao. Y quién mejor que nosotros, que somos amazónicos, para mostrar todo lo que cuesta producir el cacao. De un grano de cacao, sacar una barra de chocolate, es un esfuerzo enorme. Eso considero que nos hizo distingue, que somos originarios y hay mucho más responsabilidad y compromiso de cómo se llevan los procesos.

PREMIOS

2020-21. Obtuvo una medalla de bronce en el concurso Internacional Chocolate Awards de Nueva York

Ganó el Gourmet Plata en el primer Concurso Internacional de Chocolates organizado por la Agencia para la Valorización de Productos Agrícolas (AVPA) de París.

FICHA

Me llamo Gianina Flores

Tengo 31 años

Estudié: Administración de negocios

Centro de Estudios: Universidad Nacional de Ucayali

Una frase que me gusta: “¡Hazlo! Entre más lo piensas, más tiempo pierdes en lograr ese objetivo”.

A los que no se atreven a emprender les diría: “Anímense a hacer lo que les apasiona”.

OJO AL DATO

S/16

productos a partir de este precio. De venta en ¡Rappi! y ¡Pedidosya! Visiten su local en Jr. Martínez de Pinillos 105, Barranco.

TE PUEDE INTERESAR:

Ana Pérez, la joven española que conquista Latinoamérica con su libro Terapia para llevar

Crean collares inteligentes para perros que pueden predecir sismos

¿Por qué los jóvenes abandonan sus estudios?