La esposa de Robert Muñoz, Andrea Fonseca, reveló que su padre falleció en el Perú mientras ella se encuentra viviendo en Estados Unidos con el líder de “Clavito y su chela”.

A través de Instagram, Andrea Fonseca recordó con cariño a su padre, Julio Enrique Fonseca Gutti: “Tenía 16 años cuando hice este collage, con el sueño de que algún día estemos en USA la familia, hace más de un año estoy aquí en USA luchando por el “sueño americano””.

Foto: Instagram Andrea Fonseca

La exbailarina de “Clavito y su chela” contó con tristeza que la última vez que vio a su padre fue antes de la pandemia: “Recuerdo que nos despedimos, te dije quizás no vuelva en un tiempo sin saber que vendría una pandemia que me obligó a quedarme, hoy ya no estás papito, estás con mi hermanito Omar, que Dios te tenga en su gloria”.

La esposa de Robert Muñoz también recordó que en medio de los escándalos que protagonizó en nuestro país, su padre fue el primero en defenderla en televisión:

“Mi profesor y abogado favorito. Gracias por todo, papá, recuerdo que cuando me hicieron m**** en TV tú me llamaste y me dijiste Andrea, y quiero hablar, quiero defenderte y llorando te dije que no, pero tú fuiste, gracias papito, siempre lo recuerdo”, escribió la joven.

Foto: Instagram Andrea Fonseca

Foto: Instagram Andrea Fonseca

VIDEO RECOMENDADO

Janick Maceta habla sobre su trabajo al lado de estrellas como Steven Spielberg y Lady Gaga

Janick Maceta habla sobre su trabajo al lado de estrellas como Steven Spielberg y Lady Gaga

TE PUEDE INTERESAR