La exchica reality, Fabianne Hayashida formó parte del recordado programa “Combate” hace siete años aproximadamente. Sin embargo, una reciente publicación en sus redes sociales habrían sorprendido a todos sus seguidores, al revelar a lo que ahora se dedicaría.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la popular ‘china’ confesó que hace más de un año ejerce la profesión de tripulante de cabina, por lo que se encuentra muy contenta de haber elegido dedicarse a ese oficio.

“Hoy día quería que sepan un poco más de mí. Soy tripulante de cabina hace 1 año y medio aprox. Hace unos días mis amigos y compañeros empezaron a volar y lo hacen con tanto amor, respeto y pasión que me siento totalmente orgullosa de todos ustedes, son unos héroes, nunca se quejan, siempre con una sonrisa y esas ganas poderosas de ayudar”, escribió en una publicación acompañada de una fotografía junto a sus compañeros de trabajo.

Asimismo, la también bailarina contó que no todo es color de rosa en esa carrera, ya que también vivió un momento muy complicado que marcó su vida.

“Este trabajo para mí fue un cambio radical a lo que venía haciendo y a mi carrera, pero la calidad de personas, el feeling de la empresa, el trabajo tan bello, hizo que todo sea más fácil. No les voy a negar, como en todo trabajo pasan cosas. Yo pase un momento bien feo, no con el trabajo, si no con una persona. Esos días fueron muy duros para mi”, finalizó.

