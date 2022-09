Magaly Medina prácticamente confirmó que lo dicho por Rodrigo González es cierto: que ella le cerró las puertas de ATV al conductor de televisión. Así lo señaló, una vez más, el popular ‘Peluchín’ en la reciente edición de ‘Amor y Fuego’.

“La envidia causa graves resquemores en algunas personas que saben las puertas de ATV están cerradas para ellos”, declaró la ‘Urraca’ en Trome, haciendo que Rodrigo cuente detalles inéditos de cómo ayudó a Magaly para que ingrese a Latina TV.

“No puedo llamar ‘amiga’ a alguien que te cierra las puertas de una canal, cuando yo estaba en Latina y se las abrí”; comenzó diciendo.

Rodrigo González ayudó a Magaly Medina a ingresar a Latina

Rodrigo González reveló que, luego de que Magaly Medina anunciara su salida de ATV en el 2012, él fue el nexo para que la periodista consiga una entrevista con Susana Umbert, directivo de Latina TV.

“Cuando ella estaba en ATV y la tenían fuera del aire, ella renuncia a ‘Magaly TV’ porque había tenido un bajón, porque quería acabarlo luego de 15 años, pero el canal 9 le seguía pagando, la seguridad, guardaespaldas y todo eso. Y me dice: ‘Rodrigo por qué no preguntas en Latina si podrían estar interesados’. Yo fui y hablé con la ‘mataprogramas’ y le dije que tuviera la oportunidad de escucharla (a Magaly)”, comentó Rodrig.

“Le dije (a Magaly) que te podrían abrir las puertas del canal, si quieres te hago el link y hablas. ‘Sí quiero’, me dijo, y así fue que se dio el encuentro (con Susana Umbert) y así fue Magaly pasó de ATV a Latina”, agregó Peluchin.

Rodrigo González volvió a cuestionar que Magaly se burle ahora del rating de ‘Amor y fuego’, cuando la novela ‘Luz de Luna’ le triplica en rating a ‘Magaly TV La Firme’.

“No pasó lo mismo cuando ella me puso la alfombra roja en ATV, me puso drones y me recibió. Ahora se burla de nuestro canal, de nuestros resultados cuando ella sabe perfectamente que lo que estamos haciendo aquí es bastante meritorio e histórico para los números de este canal. Después de que me presentó en su show había la idea de que yo me vaya a ATV. Yo dije que me cerró las puertas de ese canal” .

Rodrigo González destruye a Magaly Medina por bajo rating

Finalmente, Rodrigo González recordó que la novela ‘Luz de Luna’ de América TV le triplica en rating a ‘Magaly TV La Firme’ de ATV.

“Tú compárate con los que compites en la noche que te triplican tres veces (el rating). Tú haces 8, ellos hacen 23, eso no te gusta. Te gusta compararte con programas que ni siquiera están en tu horario”, sentenció.

