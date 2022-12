Korina Rivadeneira reveló cómo inició su romance con Mario Hart, padre de sus dos hijos Lara y Mario Jr. La venezolana contó que ella trataba mal al piloto cuando él pretendía conquistarla.

“Fue al final del reality que conocí a Mario, porque lo conocía de vista. No cero, nada de click”, contó al podcast Lima Saludable, que conduce Ale Chávez.

La venezolana indicó que el piloto de autos “le caía super mal” y hasta le parecía “antipático”.

“Sí (tiene cara seria), pero no lo es, es todo lo contrario, es como su capa de protección ante la gente. El me caía super mal, yo nunca hablaba con él, pero él comenzó a hablarme y me di cuenta que era una persona súper tímida, por eso parecía serio y parco, era rarísimo. Lo empecé a conocer y me encantó”, recordó la modelo.

Mario Hart le insistió a Korina

Korina Rivadeneira reveló que Mario Hart era muy “insistente” y ella, por el contrario, lo trataba pésimo.

MIRA: Korina Rivadeneira mortificada porque Mario Hart no le ayuda con sus hijos por ver el Mundial Qatar

“Yo era muy mala con él. Me escribía y decía ‘cómo estás’. Yo le respondía ‘¿qué quieres?’. [‘Conocerte’]. ‘Ya, yo no necesito conocerte, gracias, yo ya tengo mis amigos completos”, dijo entre risas.

La exintegrante de ‘Esto Es Guerra’ elogió a su ahora esposo y consideró que es “el mejor papá que le pudo tocar a mis hijos”.

“ Él siempre me respondía de forma tan educada que yo ya no podía ser tan antipática con él, y así fue como fluyó todo. Me di cuenta que era una persona todo lo contrario de que ves en tele. Fue super cariñoso desde el día 1″.

TE PUEDE INTERESAR