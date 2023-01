Hace unos días, Carol Reali, mejor conocida como Cachaza, presentó oficialmente a su enamorado, el actor brasileño Andre Bankoff. En una entrevista con ‘Amor y Fuego’, la brasileña dio más detalles sobre su relación con el guapo influencer.

La exintegrante del programa “Esto es guerra” comienza esta nueva etapa amorosa a los 32 años, mientras que su nuevo amor tiene 41 calendarios.

¿Cómo conoció ‘Cachaza’ a su nueva pareja Andre Bankoff?

La modelo dio detalles de cómo conoció al reemplazo de Rafael Cardozo, con quien mantuvo una larga relación de 11 años. “¿Llegó el amor para Carol?”, preguntó el reportero del programa de ‘Peluchín’ y Gigi Mitre.

“Creo que sí, nos estamos conociendo, que fluya” , respondió. “Estamos saliendo, no debemos nada a nadie, no estamos escondiendo nada, me parece una linda persona y estamos viendo a ver que pasa”, agregó.

“¿Cómo lo conociste?”, consultó el curioso hombre de prensa. “Lo conocí en Brasil en un evento, él es actor, he visto bastante cosas, actúa muy bien”, dijo ‘Cachaza’.

