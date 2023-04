La mexicana Brenda Zambrano reapareció en un podcast donde contó detalles íntimos de su relación con el peruano Guty Carerra, con quien terminó su relación luego de casi 3 años. Ella anunció que terminaron el pasado 14 de febrero de 2023.

“No era detallista, no me refiero a detallista de cosas materiales. Sino detallista en cuestión de ‘amor estás bonita’. Nunca tuvo esos detalles conmigo”, contó en entrevista al ‘Potrero Poscast’.

Reveló que Guty ni siquiera le daba un beso correctamente y hasta cerraba los labios. “¿ Por qué no besas bien? ”, le increpaba ella.

Cómo era Guty Carrera en la cama

Brenda Zambrano también reveló que con Guty pasaba largos periodos sin tener relaciones sexuales, pese a que vivían juntos. Esto la llevó a acudir a un especialista parar tener tratamiento psicológico.

“ Y cuando teníamos intimidad no me llegaba como... no, la palabra era ‘¿hoy vamos a tener o no?’ Ya no era (espontáneo) era como super aburrida la relación. Yo no quiero tener intimidad con él y la psicóloga me decía ‘es por que emocionalmente no estás bien con él’”, contó Zambrano.

Esto fue uno de los principales motivos por el que terminó la relación con Guty.

“Ni me ponía caliente. Ya no había nada de eso. Él me preguntaba qué me pasaba a mí, yo le decía lo que me decía la psicóloga. Y teníamos la plática. Yo dije ‘ya no puedo más’. Lo más largo fue como un mes o dos meses (sin tener intimidad)”, detalló.

TE PUEDE INTERESAR