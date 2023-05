Ros Fuentes, la aún esposa de Paolo Hurtado, reveló cuál es su actual relación con el exintegrante de la Selección Peruana de Fútbol. La joven madre precisó que ha recibido ayuda psicológica desde que se enteró la infidelidad de su pareja con la modelo Jossmery Toledo.

“Desde los primero días que he estado teniendo comunicación con mi psicóloga, ella me ha ayudado muchísimo. Yo estoy enfocada en recuperar la relación de padres, porque eso no tiene por qué terminar”, comentó este 8 de mayo de 2023.

Rosa Fuentes y Paolo Hurtado se divorcian

Rosa Fuentes confirmó que iniciará los trámites de divorcio con Paolo Hurtado, padre de sus dos hijos menores, además del bebé que viene en camino.

“ La conciliación continúa y los trámites del divorcio también. Por otro lado, yo mantengo la relación de padres con el papá de mis hijos y eso se va a continuar siempre, lo quiera o no lo quiera ” , agregó Rosa.

Sobre su relación con el jugador, comentó que ambos acuden al psicólogo para ayudar a su hijos mayor, quien es consciente de la separación de sus padres.

“Nosotros estamos en trabajo con la psicóloga de mi hijo mayor, estamos tratando de llevar una relación de padres sana por ellos, lo que pase en el tema personal queda en un segundo plano, lo más importante son los bebes”, contó.

Finalmente, indicó que Paolo Hurtado sigue haciendo su vida de siempre y no se ha perdido la relación con sus hijos:

“Tampoco puedo negar que él como papá siempre ha estado al 100% con sus hijos, de repente esta distancia hizo que se acomoden las cosas, está a carago de sus hijos, me está ayudando con los bebes, está con sus hijos, haciendo su vida normal como siempre lo ha hecho”.

